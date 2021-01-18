СМИ узнали об участии в штурме Капитолия резервиста с допуском к секретной информации

Следствие считает, что задержанный Тимоти Хейл-Кузанелли является «приверженцем идей превосходства белой расы и сторонником нацизма». Свои взгляды мужчина выражал на своем YouTube-канале. Однако это не помешало ему получить «допуск к секретной информации и доступ к различным видам вооружения и боеприпасов» во время службы подрядчиком на базе ВМС США.

Правоохранительные органы узнали об участии Хейл-Кузанелли в штурме Капитолия от информатора, которому задержанный об этом рассказал.

«Хейл-Кузанелли рассказал источнику, что если бы у них было больше людей, то им бы удалось захватить все здание [Капитолия] целиком», — сказано в письменных показаниях сотрудника ФБР, которые приобщили к делу.

Американца обвинили в незаконном проникновении на территорию Конгресса США и в участии в беспорядках.

Штаты ввели повышенные меры безопасности в Вашингтоне перед инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Она пройдет на 20 января. Бойцов Нацгвардии, которые охраняют американскую столицу в эти дни, проверяет ФБР.