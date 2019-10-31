СМИ узнали об отказе Болтона давать показания против Трампа

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон решил не приходить на слушания в Конгресс, которые касаются импичмента Дональда Трампа. Показания добровольно он не даст.

Об отказе Болтона рассказал его адвокат Чарльз Купер, слова которого привела газета The Wall Street Journal. Юрист подчеркнул, что бывший советник Трампа не явится в Конгресс без повестки. Тем не менее Купер готов получить ее для своего клиента в любое время.

Ранее СМИ рассказали, что Болтон получил приглашение в Конгресс, где хотели услышать его показания в рамках расследования для импичмента президента США. Телеканал CNN не уточнял, был ли вызов официальным или же экс-чиновнику просто предложили прийти.

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По словам источника, комитет Палаты представителей намеревался выслушать бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности в Конгрессе 7 ноября.

Процедуру импичмента в отношении американского президента начали в конце сентября. Демократы заподозрили Трампа в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против политического противника Трампа Джо Байдена. Сам Трамп заявил, что просил власти Украины только о борьбе с коррупцией.