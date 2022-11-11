Мир 11 ноября 2022, 02:31 США закупили у Южной Кореи боеприпасы для поставок на Украину — СМИ WSJ: США купят у Южной Кореи свыше 100 тысяч боеприпасов для Украины РИА «Новости»

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Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды, которые те планируют передать Украине. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимных должностных лиц.

По данным издания, поставки станут результатом «секретной сделки» между Вашингтоном и Сеулом, сроки заключения пока засекречены. Как сообщили источники, США закупят у Южной Кореи свыше 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий. Этого запаса должно хватить на несколько недель интенсивных боевых действий в территории Украины.

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А вот Сеулу отправка боеприпасов через США будет выгодна в плане не нарушения взятого обязательства не поставлять Киеву смертоносное оружие. К тому же, новые поставки помогут Вашингтону избежать расходования вооружений из собственных арсеналов, которые за последнее время «изрядно истощились».

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Ранее Южная Корея заявила, что поставит на Украину гуманитарную помощь, но не летальное вооружение. В МИД страны заверили, что власти не меняли своей позиции по отношению к Киеву.