СМИ узнали о задержании директоров всех сахарных заводов в Белоруссии. Для этого развернули самолет

Руководителей нескольких сахарных заводов задержали в Белоруссии. Их якобы сняли с самолета. Борт развернули в небе над Польшей и вернули в Гродно. Официального подтверждения этой информации нет.

В лайнере, который успел долететь до польского Вроцлава, предположительно, находились генеральный директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов и глава Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Об этом сообщило агентство «Sputnik Беларусь».

Сняли предпринимателей, уверяет портал tut.by, с рейса авиакомпании «Белавиа». Летел самолет в Мюнхен, а посадили его в итоге в Гродно.

На том же лайнере якобы находился и директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник. Глава Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров не появился на работе. Сначала на заводе уверяли, что он в командировке. На работу Егоров так и не вышел.

Источник уверяет, что одним из фигурантов «сахарного дела» стал руководитель Белорусской сахарной компании (БСК) Дмитрий Кириллов. Он тоже отсутствует на рабочем месте уже несколько дней.

В КГБ Белоруссии отказались комментировать данную информацию. Официального подтверждения задержаний не поступало и от других правоохранительных ведомств. Представители «Белавиа» тоже не пролили свет на произошедшее.

По словам экспертов, решение развернуть самолет для задержания подозреваемых правоохранители принимают в крайних случаях. Скорее всего, это сделали в оперативных целях. Так можно без проволочек задержать и доставить на объект то или иное лицо.

Всего на территории Белоруссии четыре сахарных завода. Предприятия в Городее, Жабинке, Скиделе и Слуцке занимаются переработкой сахарной свеклы и производством сахара. БСК располагается в Москве и сотрудничает с 40 дилерами и трейдерами на российском рынке.