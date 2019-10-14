Украинский премьер посетил концерт неонацистской рок-группы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 октября приехал на концерт ультраправой рок-группы «Сокира Перуна». Против этого проекта ранее возбудили уголовное дело за использование на выступлениях нацистских символов.

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О посещении этого мероприятия премьером сообщил портал «Страна.uа» со ссылкой на Telegram-канал одного из лидеров украинских националистов Евгения Карася. В качестве подтверждения он опубликовал фото Гончарука. Политик стоял на сцене на фоне коловрата. Этот знак неонацисты используют в качестве своей символики.

Карась рассказал, что концерт организовал Андрей Медведько. Его обвиняют в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, которого застрелили 16 августа 2015 года в Киеве.

Кроме Медведько обвиняемым по делу является Денис Полищук. Оба мужчины находятся на свободе. Кроме того, Андрей Медведько входит в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины.

Алексей Гончарук — украинский политик и юрист. С 29 августа 2019 года занимает должность премьер-министра страны. Гончарук стал самым молодым представителем правительства в истории государства, ему 35 лет.