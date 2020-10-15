СМИ узнали о тайных учениях Германии на случай ядерной войны

Немецкие военные приняли участие в тайных учениях, на которых отрабатывались боевые действия с использованием ядерного оружия. В маневрах задействовали истребители-бомбардировщики Tornado.

Участников учений «Стойкий полдень» собрали на авиабазе Нерфених, расположенной на земле Северный Рейн — Вестфалия. Ее считают альтернативным местом хранения американских водородных бомб типа B61, сообщила газета Bild.

На маневры приехали немецкие ВВС и их союзники по НАТО. В них задействовали истребители-бомбардировщики Tornado — они способны нести ядерное оружие. Главной целью учений, отмечено в материале, стала отработка обороны Германии с использованием атомных бомб.

Авторы статьи предположили, что в настоящее время возрос риск начала ядерной войны. Ее вероятность выше, чем в последние три десятка лет. Причиной этого стал выход США из ДРСМД. Есть сомнения и в том, что будет продлен СНВ-3.

По мнению военных экспертов, сложившаяся ситуация может привести к началу новой гонки вооружений. Американская сторона уже занялась разработкой системы вооружения и развертывания ракет средней дальности.