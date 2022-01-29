СМИ узнали о страхе Зеленского перед Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут намеренно преувеличивать угрозу «российской агрессии» в отношении Киева, дабы облегчить переговоры Вашингтона и Москвы. Об этом пишет издание Рolitico с ссылкой на источники в окружении украинского лидера.

«Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом», — пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что администрация американского Белого дома давно отрицает подобное развитие ситуации. Источники также рассказали, что президент Украины поменял риторику относительно «российской угрозы»: если раньше он «бил тревогу», то теперь старается демонстрировать полное спокойствие. Изменения настроения отчасти объясняют растущим недовольством в отношении администрации Байдена.

«Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки», — рассказали собеседники издания.

Ранее Зеленский заявил, что ни одна страна не станет защищать Украину в случае, если Россия решится на масштабное вторжение.