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    17 мая 2021, 18:13

    СМИ узнали о секретной армии США

    Александр Блинов

    Министерство обороны США за последние 10 лет создало секретную армию, которая насчитывает около 60 тысяч военнослужащих. Расследование об этом выпустило издание Newsweek.

    СМИ узнали о секретной армии США

    Тайная американская армия работает не только внутри страны, но и на внешнем направлении. Члены этого подразделения выполняют задачи в том числе и под видом гражданских лиц. Согласно данным СМИ, численность формирования в 10 раз превышает количество подпольной агентуры ЦРУ.

    Пентагон привлек к этой программе около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят на секретную армию США свыше 900 миллионов долларов (около 66,6 миллиарда рублей). Подрядчики трудятся над подделкой документов, оплачивают счета и налоги тех, кто работает под вымышленными именами. Кроме того, речь идет об изготовлении специальных устройств для прослушки и слежки в отдаленных регионах Ближнего Востока и Африки. О реальных масштабах этой программы не известно.

    Примечательно, что самая плодовитая группа этой армии — кибервойска, которые занимаются сбором информации в интернете и участвуют в кампаниях влияния в соцсетях. По мнению журналистов, это формирование нужно Штатам не только для борьбы с террористами, но и для конкурирования в гибридной войне с РФ и КНР.

    Бывший военный пилот США ранее рассказал о шпионских НЛО, которые раньше каждый день наблюдали у побережья Атлантического океана.