СМИ узнали о секретной армии США

Министерство обороны США за последние 10 лет создало секретную армию, которая насчитывает около 60 тысяч военнослужащих. Расследование об этом выпустило издание Newsweek.

Тайная американская армия работает не только внутри страны, но и на внешнем направлении. Члены этого подразделения выполняют задачи в том числе и под видом гражданских лиц. Согласно данным СМИ, численность формирования в 10 раз превышает количество подпольной агентуры ЦРУ.

Пентагон привлек к этой программе около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят на секретную армию США свыше 900 миллионов долларов (около 66,6 миллиарда рублей). Подрядчики трудятся над подделкой документов, оплачивают счета и налоги тех, кто работает под вымышленными именами. Кроме того, речь идет об изготовлении специальных устройств для прослушки и слежки в отдаленных регионах Ближнего Востока и Африки. О реальных масштабах этой программы не известно.

Примечательно, что самая плодовитая группа этой армии — кибервойска, которые занимаются сбором информации в интернете и участвуют в кампаниях влияния в соцсетях. По мнению журналистов, это формирование нужно Штатам не только для борьбы с террористами, но и для конкурирования в гибридной войне с РФ и КНР.

Бывший военный пилот США ранее рассказал о шпионских НЛО, которые раньше каждый день наблюдали у побережья Атлантического океана.