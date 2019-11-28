СМИ узнали о реакции Макрона на письмо Путина

Спор яблока и груши: Столтенберг и Макрон разошлись во взглядах на НАТО и ЕС Подробнее

В конце сентября Путин направил письмо странам Европы, Азии и международным организациям. В нем российский лидер призвал поддержать усилия России в рамках моратория на развертывание РСМД в Европе и других регионах.

Как отмечал в своем послании Путин, это позволит снизить напряженность в мире, возникшую после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соединенные Штаты вышли из Договора в начале августа текущего года.

По информации немецкого издания, Макрон 23 октября направил в Москву письмо, в котором говорилось о том, что предложение российской стороны заслуживает тщательного рассмотрения и обсуждения как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Как отмечает издание, члены НАТО до сих пор отклоняли российское предложение. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неоднократно описывал мораторий как «невероятный».