СМИ узнали о прибытии турецкого спецназа в Ливию

По их данным, часть спецназовцев займется обучением ливийских военнослужащих, другие — разведывательными операциями. Также турецкие военные возьмут под охрану членов правительства.

16 января президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию для поддержки ПНС и «сохранения стабильности» на юге региона.

19 января в Берлине пройдет международная конференция по Ливии. Приглашение на мероприятие получили представители ООН, ЕС, США, Великобритании, Египта. В конференции также примут участие Реджеп Эрдоган, президент России Владимир Путин, глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и его оппонент — командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Армия Хафтара, контролирующая восток Ливии, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. В декабре бои возобновились. 13 января в Москве ожидалось подписание соглашения о перемирии, однако Хафтар отказался утвердить документ.