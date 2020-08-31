СМИ узнали о предстоящем телефонном разговоре Абэ с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ запланировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным перед своей отставкой. Он уже побеседовал с американским лидером Дональдом Трампом.

Звонок должен состояться 31 августа, сообщило агентство Kyodo. Сейчас прорабатывается возможность разговора двух лидеров.

В материале указано, что Абэ уже переговорил с президентом США. Намерение оставить пост премьер-министра он решил объяснить иностранным лидерам лично.

О принятом решении об отставке Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе. Японский премьер решил оставить пост из-за ухудшившегося состояния здоровья. У него обострился язвенный колит. Заболевание было причиной отставки Абэ и в 2007 году, спустя год после избрания на первый срок. Премьер-министром он снова стал в 2012 году.

Несмотря на перерыв, премьерство Абэ, которое продлилось восемь лет, стало самым длительным в новейшей истории Японии.