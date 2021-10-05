СМИ узнали о появлении коронавируса в Ухане летом 2019 года

Коронавирус мог распространяться в китайском Ухане начиная с лета 2019 года. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.

Компания Internet 2.0 проанализировала контракты на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй со столицей в Ухане. Исследование показало, что расходы в 2019 году выросли почти вдвое по сравнению с 2018 годом. Авторы отчета подчеркнули, что больше всего трат было летом 2019 года.

Увеличение расходов, согласно докладу, обуславливалось закупками со стороны органов, которые связаны с контролем и профилактикой заболеваний. В частности, речь идет о военной больнице в Ухане, Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, Уханьском научно-технический университете и Уханьском институте вирусологии.

«Мы пришли к выводу на основе проанализированных данных, <…> что вирус, скорее всего, уже активно распространялся в Ухане летом 2019 года. <…> Мы полагаем, что рост расходов в мае указывает на то, что это самая ранняя дата начала возможного заражения», — сказано в работе Internet 2.0.

Газета сообщила, что результаты анализа переданы американскому правительству.

Вспышка коронавируса в Ухане впервые была официально зафиксирована в декабре 2019 года. Однако с начала пандемии СМИ выдвигали различные версии о том, как вирус мог попасть из из лаборатории Уханьского института вирусологии в мир.

Ранее стало известно, что одним из наиболее опасных симптомов ковида является одышка. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.