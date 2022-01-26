СМИ узнали о подготовке ЕС нового пакета санкций против России

Европейский союз готовит пакет ограничительных мер в отношении России. Власти ЕС в том числе рассматривают ограничение на конвертирование валюты и меры по SWIFT, сообщил Bloomberg.

Евросоюз рассматривает в рамках антироссийских санкций возможные меры по контролю за экспортом, ограничения по системе межбанковских платежей SWIFT, а также запреты торговли на импорт и экспорт.

«Некоторые крупные страны — члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов», — процитировало РИА «Новости» слова источника, которые приводятся в материале.

ЕС готовит санкции и на тот случай, если Россия ограничит поставки газа.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти Германии хотят добиться исключений из пакета новых санкций США, которые могут задействовать в случае нападения России на Украину или эскалации ситуации. Чиновники в ФРГ рассчитывают добиться исключений по мерам, которые могут коснуться энергетического сектора и запрета на операции с долларом для ряда российских банков.