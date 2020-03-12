СМИ узнали о планах Трампа объявить ЧС из-за коронавируса

В этом случае Трамп сможет использовать для борьбы с инфекцией до 40 миллиардов долларов из федеральных резервов.

Также в США могут ввести ограничения на поездки в Европу. Ранее Вашингтон запретил въезд иностранцам, посещавшим Китай или Иран за последние 14 дней. Гражданам США могут рекомендовать не ездить в европейские страны, в которых сложная ситуация по коронавирусу.

В США, по последним данным, коронавирус обнаружили у 731 жителя, 29 человек умерли. Больше всего заболевших в штатах Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией. Всего вирус обнаружили у 122 тысяч человек. В мире от него умерли 4,5 тысячи заболевших.