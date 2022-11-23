Мир 23 ноября 2022, 00:53 СМИ узнали о планах США и Израиля провести имитирующие нападение Ирана учения Fox News: США и Израиль планируют провести в ближайшие недели совместные учения Публичное достояние

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Власти США и Израиля обсуждают возможность проведения совместных военных учений. В ходе военные маневров будут имитировать нападение со стороны Ирана, сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, учения могут провести уже в ближайшие несколько недель. Согласование маневров возложено на начальника генштаба Израиля Авив Кохави и главу комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

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«Мы переживаем критический момент времени, который требует ускорения реализации оперативных планов и сотрудничества против Ирана», — процитировал Кохави Fox News.

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Российские самолеты пролетели в опасной близости от зоны учений альянса в Балтийском море. Об этом ранее сообщил НАТО. Согласно данным организации, два российских истребителя «совершили небезопасный подход» в 100 метрах от морской группы, которая проводила военные маневры. Альянс считает, что это могло спровоцировать печальные последствия, поэтому в следующий раз последует «реакция на любое вмешательство в этом районе».