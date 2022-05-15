СМИ узнали о планах НАТО изменить статус России с «партнера» на «несущего угрозу»

В новой редакции Стратегической концепции НАТО статус России изменят с «партнера» на «несущий угрозу». Документ утвердят на ближайшем саммите альянса, который пройдет в Мадриде в конце июня. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Авторы напомнили, что прошлую редакцию Стратегической концепции НАТО утвердил в 2010 году. В документе Россия упоминалась как партнер. В новой версии документа формулировку изменят.

Ожидается, что на саммите входящие в Североатлантический альянс страны вместе с государствами-партнерами оценят поведение России как прямую угрозу, которую необходимо прописать в Стратегической концепции. Этот документ предусматривает дальнейшее развитие НАТО на несколько лет вперед.

Источник агентства отметил, что в стратегии также пропишут меры поддержки соседних с Россией стран. Но при этом сохранят возможность восстановления отношений, если поведение Москвы изменится. Отдельным пунктом в стратегии пропишут позицию НАТО относительно Китая и его взаимоотношений с Россией.