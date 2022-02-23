СМИ узнали о планах ЕС ввести санкции против Симоньян

Санкции в отношении главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян намерен ввести Евросоюз. Об этом сообщила газета Politico после изучения оказавшегося в ее распоряжении проекта документа.

По информации издания, Симоньян рискует попасть под санкции в связи с тем, что является в России «центральной фигурой правительственной пропаганды». Помимо нее в документу указаны еще более 20 физических лиц и организаций.

Члены Евросоюза во вторник, 22 февраля, достигли консенсуса по пакету санкций против РФ в связи с признанием последней суверенитета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, данный пакет включает ограничения в отношении 351 депутата Госдумы РФ, которые проголосовали за признание независимости территорий.

Также в санкционный список включены 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, оказывающие финансовую поддержку операций России на территории Донбасса. Бизнес-структурам Евросоюза запрещено иметь дело с ДНР и ЛНР, также принято решение ограничить доступ РФ к финансовому рынку и рынку европейского капитала.