СМИ узнали о планах Boeing сократить 16 тысяч сотрудников

Корпорация Boeing может сократить 10% своих сотрудников из-за коронавируса и кризиса, вызванного эпидемией. Это может затронуть около 16 тысяч человек.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, окончательного решения в Boeing еще не приняли и сокращение 10% сотрудников пока в стадии обсуждения. Журналисты узнали, что часть сотрудников могут пораньше отправить на пенсию, с кем-то досрочно расторгнут контракты с выплатой компенсации, остальных просто уволят.

Издание отметило, что не располагает информацией о том, коснутся ли сокращения подразделений, связанных с обороной.

Газета отмечает, что в компании Boeing по всему миру работают сейчас около 160 тысяч человек, так что 10% сотрудников — это 16 тысяч уволенных.

Проблемы у Boeing начались и до пандемии. В 2018 и 2019 годах с разницей в несколько месяцев разбились два самолета Boeing 737 MAX практически сразу после взлета. Руководство компании признало, что перед крушением обоих лайнеров произошел сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого большинство стран приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX, а в декабре 2019 года его вообще временно перестали выпускать.