СМИ узнали о планах Байдена обязать всех американцев носить маски

Американцев ждет общенациональный масочный режим. Таковы планы Джо Байдена, который представит свое видение о борьбе с COVID-19 в понедельник 9 ноября.

Меры, предлагаемые Байденом, описаны в специальном плане из семи пунктов. В нем идет речь об усилении тестирования, инвестициях в разработку вакцины от коронавируса и обеспечении бесперебойных поставок средств индивидуальной защиты, сообщил телеканал Fox News.

Чтобы организовать повсеместный масочный режим, Байден рассчитывает на «работу с губернаторами». Если же с ними не удастся прийти к соглашению, то требования будут прорабатывать с властями отдельных округов.

Эксперты полагают, что Байдену не стоит торопиться с введением более строгих мер по ношению масок.

«Штрафы и тому подобные санкции могут сделать еще хуже — люди только будут еще хуже к этому относиться», — заметили специалисты.

Они призвали определять необходимость ношения масок, исходя из риска заражения коронавирусом в конкретном регионе, а не повсеместно.

В США, по данным университета Джонса Хопкинса, выявили почти 10 миллионов случаев COVID-19. Из-за коронавируса скончались уже около 237 тысяч жителей страны.