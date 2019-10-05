СМИ узнали о новом давлении США на Зеленского

Министр энергетики США Рик Перри рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому в рамках борьбы с коррупцией включить американских граждан в руководство государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз».

Как стало известно изданию Politico, он не ограничился общими призывами, и называл конкретные имена. Например, речь шла о двух руководителях предприятий энергетической отрасли в родном штате министра Техасе.

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Знакомые с Перри источники издания утверждают, что этот факт говорит о том, что министр был более вовлечен в формирование решений нового украинского правительства и давлении на него гораздо больше, чем было известно ранее.

Украина давно привлекла внимание министра. Он была на инаугурации Зеленского вместо вице-президента Майка Пенса и тесно общался с экс-представителем США в стране Куртом Волкером. Перри помог заключить сделку Киева и Вашингтона по экспорту американского угля и договорился с Польшей о поставках природного газа.

Перри также присутствовал на двусторонней встрече Зеленского и Трампа в Нью-Йорке 25 сентября.

Министру в 2017 году удалось добиться расширения совета наблюдателей «Нафтогаза» и ввести в него своих людей. Речь идет о бывшем помощнике Джо Байдена и сотруднике энергетического департамента Госдепа США Амосе Хохштейне, в настоящее время работающем на компанию по сжижению природного газа Tellurian.

Двое других — Бруно Леске ранее отвечавший за международные отношения во французской энергетической компании Engie, и Клэр Споттисвуд, директор лондонской консультативной компании Gas Strategies.