СМИ узнали о новой подводной лодке КНДР. Она способна нести баллистические ракеты

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР Подробнее

Сотрудники института изучили спутниковые снимки, которые были сделаны компанией Planet Labs Inc. Ученые заявили, что на берегу порта Синпхо, где находится судоверфь КНДР, появились 12 столбов. Также там возникло 100-метровое сооружение. По их мнению, эти факты говорят о подготовке Северной Кореей к спуску на воду новой подводной лодки. Эту тему последнее время обсуждают мировые СМИ. Предположительно, субмарина может нести баллистические ракеты.

В июле этого года Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын провел осмотр новой подводной лодки, «ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия». Однако никакой информации о подлодке и ее оснащении не появилось.

Американские ученые в конце августа, основываясь на данных спутников, заявили, что у них есть «косвенные доказательства строительства новой подводной лодки с баллистическими ракетами, предварительные данные свидетельствуют, что проводятся подготовительные работы для проведения испытаний». На деле единственным доказательством оказались буксиры и краны, которые были изображены на снимках.

Ранее в 2019 году южнокорейская газета «Чосон Ильбо» написала, что Северная Корея может строить подобную подводную лодку. Впервые предположение об этом озвучил портал 38 North еще в 2016 году. Тогда в районе порта Синпхо со спутника был зафиксирован объект диаметром порядка 10 метров. Предполагалось, что это был корпус подлодки.