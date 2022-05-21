СМИ узнали, при каких условиях США увеличат военный контингент в Европе

В ближайшем будущем, как ожидается, США сохранят в Европе присутствие около 100 тысяч военнослужащих. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников СМИ, американский военный контингент может временно вырасти, если НАТО решит провести дополнительные учения в регионе. Также число военных может увеличиться, если Штаты развернут на европейском континенте новые базы по случаю «изменения ситуации с безопасностью».

Данные планы начали рассматривать после того, как в Брюсселе прошла встреча главнокомандующих вооруженных сил стран НАТО.

Военная группировка США была доведена до 100 тысяч в марте текущего года. До начала российской специальной операции на Украине в Европе находились порядка 60 тысяч американских военнослужащих. Также Вашингтон направил несколько тысяч солдат в Силы реагирования НАТО. По словам президента Джо Байдена, войска находятся в регионе для защиты союзников по альянсу, но не для войны с Россией.

В эпоху холодной войны в Европе было размещено около 350 тысяч американских военнослужащих. Начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл заявил, что США не планируют увеличивать военное присутствие до таких показателей.

Пентагон 13 мая сообщил о ротации военного контингента США в Европе. Согласно поручению главы военного ведомства Ллойла Остина, 10,5 тысячи человек вернутся на родину, еще столько же отправятся на базы в Европе. Общее количество дислоцированных там не изменится и составит 100 тысяч человек.