СМИ узнали о намерении лидеров «Талибана»* встретиться с властями Афганистана

Лидеры «Талибана»* собираются встретиться с высокопоставленными членами правительства Афганистана в течение 48 часов. Об этом сообщило Reuters.

Как заявил представитель движения, пока рано говорить о том, будут ли в новом правительстве Афганистана работать члены прежних администраций страны.

Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа после того, как без боя взяли Кабул. В тот же день президент Ашраф Гани сбежал из страны.

Представители «Талибана»* 17 августа провели пресс-конференцию, на которой заявили, что не будут преследовать представителей павшего режима. Также они призвали афганцев не бежать из государства. Талибы* уверили общественность, что они займутся восстановлением экономики Афганистана. При этом они потребовали, что бы мирные граждане сдали оружие и боеприпасы.

В среду СМИ написали, что несколько человек были убиты на митинге в поддержку национального флага в афганской провинции Нангархар. Также,, по сведениям прессы, боевики избили журналистов Ariana News и агентства Pajhwok за освещение мероприятия

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.