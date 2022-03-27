СМИ узнали о намерении Германии купить систему ПРО у Израиля

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3 с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает издание, покупка может обойтись Германии в два миллиарда евро. При этом система начнет полноценную работу в 2025 году.

Bild отмечает, что систему радаров предполагается расположить в трех местах страны. В случае обнаружения подлетающей ракеты, система выпустит перехватчик Arrow 3, который уничтожит атакующий объект за пределами земной атмосферы.

«Радары настолько мощные, что защитный щит может также накрыть Польшу, Румынию или страны Балтии. Нашим соседям придется только купить ракеты Arrow 3, радарное изображение поставляет Германия», — подчеркивает газета.

По имеющимся данным, решение о покупке системы пока не принято.

Arrow 3 — израильский противоракетный комплекс, служащий для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет в безвоздушном пространстве, способный к уничтожению искусственных спутников Земли. Является совместной американо-израильской разработкой. С американской стороны подрядчиком стала корпорация Boeing, с израильской — Israel Aerospace Industries. Предназначается для перехвата за пределами атмосферы баллистических ракет с дальностью от 400 до 2000 километров.