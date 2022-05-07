СМИ узнали о миллиардных запасах западных банков на случай ухода из России

Западные банки в ожидании убытков в случае ухода из России отложили более 10 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, введенные против России из-за спецоперации на Украине санкции вынудили финансовые учреждения рассмотреть свой уход из страны. В результате банки «резервируют более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков от своих предприятий».

В частности, итальянская банковская группа Unicredit поставила в резерв 1,3 миллиарда евро для возможного покрытия потерь в РФ. При этом компания предупредила, что размер убытков в результате может составить 5,3 миллиарда в случае, если Unicredit полностью прекратит свою деятельность в России.

Беспрецедентные санкции против России страны Запада ввели после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».