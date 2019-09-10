СМИ узнали о местоположении сбежавшего из России американского шпиона

Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации топ-шпиона из России Подробнее

Издание обнаружило на сайте газеты The Washington Post в разделе о продаже недвижимости информацию о приобретении Олегом и Антониной Смоленковами в июне 2018 года дома в городе Стаффорд. Особняк обошелся им в 920 тысяч долларов. Фото жилья можно найти на портале одного из местных агентств недвижимости.

По неподтвержденным данным, Олег Смоленков уехал из России в сентябре 2017 года. Тогда он вместе с супругой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию. После этого след семьи затерялся.

Газета The New York Times, не называя имен, написала, что американский агент лишь со второго раза принял предложение ЦРУ покинуть Россию. По данным газеты, это могло произойти еще в 2016 году. Однако шпион отказался. В качестве причины он назвал семейные обстоятельства.

Также издания со ссылкой на неназванные источники уточнило, что агента завербовали несколько десятилетий назад. После этого он начал делать карьеру в РФ. Якобы его высокая должность позволяла ему быть вхожим в Кремль. Однако когда к личности этого человека СМИ стали проявлять повышенный интерес, ЦРУ решило вывести его в США.

Ранее CNN со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента передал, что Трамп и его сотрудники «неоднократно небрежно обращались с данными секретной разведки и могли способствовать разоблачению» агента.

МИД РФ информацию об американском шпионе опроверг и назвал появляющиеся сообщения «паранойей». Глава Белого дома, в свою очередь, сказал, что не в курсе истории.