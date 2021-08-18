СМИ узнали о грядущем увольнении Кличко с поста мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом написало украинское издание «Вести».

При этом глава фракции «Голос» в Раде Ярослав Железняк заявил, что главой Киевской городской госадминистрации может стать министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В связи с этим его могут снять с поста министра во внеочередной сессии Верховной рады 23 августа. Об этом сообщил ТАСС.

Кличко даже при отставке с поста главы городской госадминистрации, которого назначает и увольняет украинский президент, сохранит статус мэра Киева. Однако возможности по управлению столицей Украины сузятся.

Сам Кличко в прошедший понедельник заявил, что его хотят снять с поста главы Киевской городской администрации, а на его место поставить «залетного ставленника». Мэр Киева посчитал, что расследование предполагаемых злоупотреблений в горадминистрации Киева говорит о подготовке почвы для его отставки.

«Тот сценарий, который сейчас отрабатывают на столичной власти, — опасный прецедент для всей страны, — сказал Кличко в видеообращении, которое появилось в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Он обратил внимание на массовые обыски, которые мешают работе структурных подразделений горвласти и коммунальных предприятий. По его словам, это происходит на протяжении нескольких месяцев. Мэр Киева уверен, что на власти города оказывается политически мотивированное давление.