На фоне успехов российской спецоперации на Украине Запад изменил позицию и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. Об этом сообщает французский портал AgoraVox. Как подчёркивает автор материала, американские и европейские СМИ перестали тиражировать данные о якобы неудачах Москва

«Уже невозможно отрицать, что, оказывается, „на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе“», — отметил портал.

Издание пишет также, что действия РФ сильно изменили позицию западных политиков, теперь они готовы к компромиссам, хотя ранее в речах Евроатлантического сообщества фигурировали исключительно антироссийские заявления.

«Результат: все больше западных политиков (начиная со „старого мудреца“ Киссинджера) призывают к „прекращению огня“, к „мирным переговорам“ с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам», — указало СМИ.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что западным странам необходимо учесть интересы России после специальной операции на Украине, потому что она имеет большое влияние на Восток. По его словам, Россия способна стать форпостом Китая в Европе, что не станет выгодным для западных стран.