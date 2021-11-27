СМИ узнали о готовности США ограничить учения в Европе ради снижения «напряженности» на границе России с Украиной

Соединенные Штаты могут снизить свою военную активность на территории Европы, чтобы снять «напряжение» на границе России и Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента.

Американское руководство, по данным издания, разработало план по снижению рисков конфронтации с Россией. В нем значится сокращение военных учений на территории Европы и приостановку военной помощи Украине.

За последнее время западные СМИ опубликовали несколько материалов о том, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. Агентство Bloomberg написало, что это произойдет по трем направлениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию вбросом и нагнетанием напряжения.

Служба внешней разведки (СВР) обвинила Госдеп Соединенных Штатов во вранье и уличила в превращении из уважаемого внешнеполитического ведомства в рупор лживой пропаганды.