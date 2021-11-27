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    27 ноября 2021, 08:09

    СМИ узнали о готовности США ограничить учения в Европе ради снижения «напряженности» на границе России с Украиной

    WSJ: США ограничат учения в Европе для стабилизации ситуации на российско-украинской границе

    Андрей Иванов

    Соединенные Штаты могут снизить свою военную активность на территории Европы, чтобы снять «напряжение» на границе России и Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента.

    СМИ узнали о готовности США ограничить учения в Европе ради снижения «напряженности» на границе России с Украиной

    Американское руководство, по данным издания, разработало план по снижению рисков конфронтации с Россией. В нем значится сокращение военных учений на территории Европы и приостановку военной помощи Украине.

    За последнее время западные СМИ опубликовали несколько материалов о том, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. Агентство Bloomberg написало, что это произойдет по трем направлениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию вбросом и нагнетанием напряжения.

    Служба внешней разведки (СВР) обвинила Госдеп Соединенных Штатов во вранье и уличила в превращении из уважаемого внешнеполитического ведомства в рупор лживой пропаганды.