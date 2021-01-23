СМИ узнали о еще одной попытке Трампа поменять исход выборов

«Юрист Джеффри Кларк разработал с Трампом план по смещению Джеффри Розена с должности исполняющего обязанности генерального прокурора (он же глава Минюста — прим. ред.) и применения полномочий министерства для того, чтобы вынудить парламентариев штата Джорджия отменить результаты президентских выборов», — приводит газета слова одного из источников.

По данным издания, Трамп отказался от своего плана, так как сотрудники Минюста пригрозили массово подать в отставку, если экс-президент уберет Розена с поста руководителя ведомства. Сам Трамп эту информацию еще не комментировал.

Республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену, который официально стал новым руководителем Американского государства 20 января.