Мир 02 февраля 2023, 01:05 СМИ узнали о домогательствах и растратах в организации Шона Пенна Bloomberg: сотрудники организации Шона Пенна CORE пожаловались на домогательства Публичное достояние

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Сотрудники некоммерческой организации американского актера Шона Пенна Community Organizationed Relief Effort (CORE Response) заявили о сексуальных домогательствах в компании. Некоторые из них написали заявление в суд, сообщило агентство Bloomberg.

Сотрудники CORE рассказали, что руководители организации неэффективно ведут управление средствами, а также не реагируют на жалобы. Также средства компании часто используются для оплаты «роскошных ужинов и гостиничных номеров».

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«CORE оставляла грузы помощи невостребованными в течение нескольких дней или возвращала их жертвователям, потому что ими некому было заняться», —отмечено в расследовании издания.

Установлено, что организация Шонна Пенна скрывала часть информации о расходах в налоговых декларациях.

Американский актер Шон Пенн приезжал на Украину в ноябре 2022 года. Он пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и подарил ему статуэтку премии «Оскар». Украинский лидер, в свою очередь, наградил Пенна орденом «За заслуги» третьей степени.