СМИ узнали мотив нападения у бывшей редакции Charlie Hebdо

Об этом сообщила газета Liberation. Как отметило издание, ранее СМИ уже предполагали, что мотив нападения был именно такой. Сейчас, по данным газеты, нападавший подтвердил их версию. Об этом издание сообщило со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

«[Подозреваемый] признал ответственность за эти действия на фоне повторной публикации [в Charlie Hebdo] карикатур, которые он не одобрял», — процитировало оно слова источника.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ранее сообщал, что в данном случае нападения речь идет о теракте. Он отметил, что подозреваемого уже задерживали в июне за то, что он носил при себе холодное оружие — отвертку. Однако мужчину не включили в список S — это база данных спецслужб, где содержатся имена всех подозреваемых в террористической деятельности и угрозе национальной безопасности.

Правоохранители арестовали по делу о нападении возле старого здания редакции семь человек. В результате действий преступников как минимум двое прохожих пострадали, их состояние оценивают как крайне тяжелое.