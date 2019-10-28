СМИ узнали, кто стал новым лидером ИГ* вместо убитого аль-Багдади

По данным Newsweek, назначение Кардаша состоялось еще в августе — к моменту гибели аль-Багдади роль последнего в качестве лидера группировки была чисто символической.

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«Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах. Все, что делал Багдади, это говорил „да“ или „нет“ не планируя», — приводит журнал слова собеседника.

Источники не исключают, что в ближайшее время новоиспеченный лидер «Исламского государства»* может выступить с видеообращением ко всем сторонникам террористической группировки, в которой расскажет о своем видении ликвидации аль-Багдади.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лидер группировки ИГ* — Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован. По словам американского лидера, он подорвал себя при помощи пояса смертника во время бегства от американских военных в тоннеле.

*ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.