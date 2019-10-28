СМИ узнали, как спецслужбы вышли на аль-Багдади

Один из главных помощников главаря террористической группировки «Исламское государство»* сыграл не последнюю роль в обнаружении Абу Бакра аль-Багдади. США заявили, что он был ликвидирован в Идлибе.

В число пяти приближенных аль-Багдади входил Исмаил аль-Итави, который в 2006 году присоединился к «Аль-Каиде»*. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудников службы безопасности Ирака.

Девять жизней Абу Бакра аль-Багдади. Правда ли, что он мертв? Подробнее

Аль-Итави в 2008 году задержали американские военные. Его посадили на четыре года в тюрьму, после чего аль-Багдади дал ему одну из ключевых ролей. Помощник главаря террористической организации занимался в том числе отбором командующих для боевиков.

В 2019 году в результате операции американских, турецких и иракских служб разведки были взяты в плен важные в ИГ* фигуры. Некоторые из них рассказали, где проходили их встречи с аль-Багдади в Сирии. Спецслужбы связались с ЦРУ и разместили на местности большее число разведчиков.

Уже в середине года стало известно о перемещениях аль-Багдади между деревнями в Идлибе. Он путешествовал вместе с семьей и тремя помощниками. В одном из них узнали аль-Итави, за которым установили слежку. Так установили дом, в котором остановился главарь ИГ*.

За территорией, указано в материале, последние пять месяцев следило ЦРУ. Для наблюдения за местностью спецслужба использовала спутник и беспилотники. Когда аль-Багдади выехал в соседнюю деревню, это стало «последним моментом в его жизни».

Ликвидацию главаря «Исламского государства»* накануне подтвердил президент США Дональд Трамп, поблагодарив за сотрудничество Россию, Турцию, Сирию и Ирак.

* ИГ / «Исламское государство», «Аль-Каида» — запрещенные в России и других странах мира террористические организации.