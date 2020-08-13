СМИ узнали, как россияне добираются до Мальдив во время пандемии

С начала туристического сезона на Мальдивах там побывали 135 россиян. При этом прямых рейсов на острова все еще нет. Находчивые путешественники используют транзитные рейсы, чтобы добраться до места отдыха.

Мальдивы без проблем выдают россиянам визы на 90 дней, как было и до пандемии. Правда, чтобы добраться до «райских островов», приходится делать две пересадки, передает газета «Известия».

«Несмотря на то, что прямое авиасообщение не восстановлено, граждане РФ прибывают на Мальдивы транзитными рейсами, в основном через Катар или Дубай», — рассказал пресс-секретарь Департамента иммиграции Мальдивской Республики Мифтах Мохамед.

При этом стоимость отдыха возрастает в среднем на 30%. Однако это не останавливает любителей путешествий.

Интересно, что официально границы Катара пока закрыты для жителей наши страны. Но совершать транзитные перелеты через аэропорт Дохи не запрещено, чем и пользуются те, кто летит отдыхать. Воздушная гавань столицы Катара вообще не закрывалась в период пандемии коронавируса. Да и тест на COVID-19 туристов не заставляют делать.