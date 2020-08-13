СМИ узнали, как россияне добираются до Мальдив во время пандемии
Мальдивы без проблем выдают россиянам визы на 90 дней, как было и до пандемии. Правда, чтобы добраться до «райских островов», приходится делать две пересадки, передает газета «Известия».
«Несмотря на то, что прямое авиасообщение не восстановлено, граждане РФ прибывают на Мальдивы транзитными рейсами, в основном через Катар или Дубай», — рассказал пресс-секретарь Департамента иммиграции Мальдивской Республики Мифтах Мохамед.
При этом стоимость отдыха возрастает в среднем на 30%. Однако это не останавливает любителей путешествий.
Интересно, что официально границы Катара пока закрыты для жителей наши страны. Но совершать транзитные перелеты через аэропорт Дохи не запрещено, чем и пользуются те, кто летит отдыхать. Воздушная гавань столицы Катара вообще не закрывалась в период пандемии коронавируса. Да и тест на COVID-19 туристов не заставляют делать.