  • СМИ узнали имя нового посла США в России

    11 октября 2019, 13:25

    Александра Ломейко

    Послом Соединенных Штатов в России будет Джон Салливан. Новое назначение для первого заместителя госсекретаря должен скоро подписать президент США Дональд Трамп.

    Администрация Белого дома сделала такой выбор, поскольку опасается ослабления позиций Вашингтона в РФ из-за «отсутствия в Москве утвержденного сенатом посла». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

    Российская сторона, указано в материале, уже согласилась аккредитовать Салливана на эту должность.

    Посол США в России Джон Хантсман покинул столицу РФ 3 октября — срок его дипломатической миссии подошел к концу.

    Хантсман: Россия будет лучшим партнером США

    Подробнее

    В МИД РФ, напомнил сайт RT, подчеркнули, что его сменит «хорошо известный представитель администрации» США.

    Джону Салливану 59 лет. Более двух лет он находится в должности заместителя госсекретаря США, на которую был назначен 24 мая 2017 года. В апреле 2018-го был главой Госдепартамента.