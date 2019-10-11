СМИ узнали имя нового посла США в России

Послом Соединенных Штатов в России будет Джон Салливан. Новое назначение для первого заместителя госсекретаря должен скоро подписать президент США Дональд Трамп.

Администрация Белого дома сделала такой выбор, поскольку опасается ослабления позиций Вашингтона в РФ из-за «отсутствия в Москве утвержденного сенатом посла». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Российская сторона, указано в материале, уже согласилась аккредитовать Салливана на эту должность.

Посол США в России Джон Хантсман покинул столицу РФ 3 октября — срок его дипломатической миссии подошел к концу.

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В МИД РФ, напомнил сайт RT, подчеркнули, что его сменит «хорошо известный представитель администрации» США.

Джону Салливану 59 лет. Более двух лет он находится в должности заместителя госсекретаря США, на которую был назначен 24 мая 2017 года. В апреле 2018-го был главой Госдепартамента.