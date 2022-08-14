СМИ узнали, где Джонсон проводит отпуск

Покидающего пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона застали за покупками в Восточной Аттике. Кадрами из супермаркета поделилось РИА «Новости».

По данным СМИ, Джонсон приехал в Грецию на время отпуска. Журналисты уточнили, что английского премьера застали в одном из супермаркетов в городке Неа Макри. Сам магазин принадлежит местной известной сети и располагается на проспекте Марафонос и Дионисос

На кадрах видно, как Джонсон выбирает продукты в отделе заморозки. В месте с ним по магазину ходила его супруга Кэрри Саймондс-Джонсон.

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Премьер-министр Великобритании пришел за покупками в супермаркет, а узнавшие его прохожие поспешили запечатлеть чету Джонсонов на свои телефоны. Купив продукты, Борис Джонсон и его жена сели в ожидавший их у входа автомобиль.

Отдых в Греции стал для семьи экс-премьера приятной ежегодной традицией. У его отца есть дом для отдыха на Пелионе, куда они приезжают каждое лето. По данным греческого представительства CNN, в особняке четыре спальни, три ванные и бассейн.