СМИ узнали детали секретного плана Черчилля против СССР

План военной операции Великобритании против СССР опубликовала газета The Telegraph. Его автором был британский премьер-министр Уинстон Черчилль.

Издание обнародовало документ из Национального архива. Авторы материала отмечают, что план до сих пор лежит в папке под названием «Россия: угроза западной цивилизации» со штампом «совершенно секретно».

Согласно документам, через несколько дней после того, как Красная армия взяла Берлин, Черчилль поручил разработать операцию под кодовым названием «Немыслимое».

Основной целью операции было навязать СССР «волю США и Британской империи». Планировалось, что британские и американские дивизии в течение двух месяцев после капитуляции Германии предпримут масштабное наступление на Берлин, а также за его пределы, чтобы отбросить Красную армию к рекам Одер и Нейсе.

Главное столкновение планировалось провести неподалеку от Шнайдемюля. Сейчас это территория Польши. Черчилль хотел, чтобы по масштабу этот бой превзошел Курскую битву.

В операции «Немыслимое» хотели задействовать американские, британские, канадские и польские подразделения. Всего более восьми тысяч человек.

Организацию наступления поручили бывшему командующему Королевской артиллерией и бригадному генералу Джеффри Томпсону. Он хотел приступить к наступлению 1 июля 1945 года.

По его мнению, для разгрома советской армии нужно было перевооружить вермахт и армию СС. Это добавило силам западных союзников еще десять дивизий. Помимо этого, генерал предлагал подорвать СССР за счет ограничения поставок туда каучука, алюминия, меди и взрывчатых веществ.

Однако с планом операции согласились не все британские военачальники. На «Немыслимом» поставили крест. Это опечалило Черчилля. Премьер опасался, что Красная армия станет непобедимой и начнет наступление на Европу в любое время.