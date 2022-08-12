СМИ узнали, что Трамп не будет возражать против публикации документов об обысках в его имении

Предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет выступать против публикации документов, связанных с недавним обыском в его имении Мар-а-Лаго. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление экс-политика.

Трамп отметил, что во время обысков агенты ФБР никого не пускали на исследуемую ими территорию. По его словам, вход в имение закрыли даже для адвокатов.

Бывший президент США заявил, что он не будет против обнародования документов, связанных с «неамериканским, необоснованным и ненужным» обыском в его особняке. При этом он не уточнил категорию файлов.

По словам главы министерства юстиции США Меррика Гарланда, он лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Чиновник отметил, что этот шаг дался ему нелегко. При этом сами обыски по его мнению являются обоснованным решением. Также Гарланд сообщил, что Минюст США обратился в местный суд с запросом на одобрение публикации ордера и описи изъятого в ходе осмотра особняка Трампа агентами ФБР.