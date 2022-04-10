СМИ узнали, что США опасаются вмешательства России в выборы из-за Украины

Москва может использовать поддержку Вашингтоном Киева для дальнейшего вмешательства в политические дела страны. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники. При этом разведка США пока не получила доказательств того, что президент РФ Владимир Путин отдавал какие-либо соответствующие распоряжения.

«Но, учитывая антипатию Путина к Западу и его неоднократные осуждающие высказывания в сторону Украины, официальные лица считают, что он может рассматривать поддержку США Украины как прямое оскорбление для него, что дает ему дополнительный стимул для вмешательства в еще одни выборы в США», — пишет АР со ссылкой на осведомленные источники.

В агентстве также добавили, что в Вашингтоне в настоящее время отсутствует понимание того, каких кандидатов РФ может поддержать в случае вмешательства в выборы.

В июле 2021 года президент США Джо Байден уже обвинил Россию в попытке вмешательства в будущие американские выборы. В Госдуме расценили слова американского президента как установку разведсообществу США активизировать работу на российском направлении.

Ранее сообщалось, что США захотели заставить Россию выбирать между дефолтом и истощением.