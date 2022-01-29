СМИ узнали, что разведка Украины вывезла из Киева и перепрятала секретные документы

Секретную документацию и оборудование вывезла из штаб-квартиры в Киеве и перепрятала в «безопасные места» на западе страны разведслужба Украины. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

«Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны», — сообщило издание, ссылаясь на слова анонимных чиновников.

Как отметила газета, данные действия украинской разведки являются одним из эпизодов целого ряда «внешних проявлений» того, что страна готовится к вторжению извне. В то же время, западных чиновников «встревожил публичный скептицизм» президента Украины Владимира Зеленского, передает издание. Глава государства ранее заявил, что не видит большей эскалации ситуации, чем была до этого.

Западные СМИ неоднократно заявляли о возможном военном вторжении России на Украину, российская сторона категорически опровергает эту возможность.

Ранее бывший боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае вторжения России на Украины он готов с оружием в руках воевать против захватчиков.