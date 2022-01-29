СМИ узнали, что проект санкций США против РФ не касается газа и SWIFT

Вероятные санкции, которые Вашингтон может ввести против Москвы в случае вторжения на Украину, не затрагивают вопросы экспорта нефти и газа и не касаются отключения страны от международной системы платежей SWIFT. Такие данные со ссылкой на осведомленный источник приводит издание The Wall Street Journal.

По информации WSJ, администрация Байдена сужает список целей для экономических санкций против РФ, если та нападет на Украину, ударяя по крупным банкам и госкомпаниям. Издание подчеркивает, что подобная стратегия сталкивается «с теми же препятствиями, которые мешали и прошлым кампаниям давления».

При этом проработка ограничений, согласно данным источников, находится на финальной стадии. Окончательное решение, насколько известно, пока не принято. Санкции могут затронуть ряд крупнейших кредитных учреждений России, например, ВТБ, а также могут включать запрет на операции с государственным долгом РФ и контроль экспорта по важным секторам, в том числе по микроэлектронике

Между тем, Великобритания и Евросоюз начали подготовку к введению санкций против российских газовых проектов. Это произойдет в случае эскалации конфликта с Украиной.

Новый пакет санкций разработали при поддержке США. Он направлен на то, чтобы ограничить финансирование и технологическое обеспечение новых проектов. Запреты также могут коснуться зарубежных бизнесменов, чьи корпорации инвестируют в российские газовые предприятия — это компании BP, Total и Shell.