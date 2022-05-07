СМИ узнали, что Байден потребовал остановить утечки о разведпомощи Украине

Президент США Джо Байден потребовал от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу информации о разведывательной помощи, оказываемой Украине. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным телеканала, Байден провел телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национльной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином. В ходе беседы глава государства назвал публикации в СМИ соответствующего содержания «контрпродуктивными» и «отвлекающими от наших целей».

«Байден дал понять, что утечки должны прекратиться», — привел телеканал слова неназванного источника из администрации президента США.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон тайно передает Киеву данные о событиях на поле боя в режиме «реального времени». Эти данные включают детали перемещений российских войск в рамках второй фазы спецоперации. Как стало известно изданию, Украина объединила американские данные с собственной разведывательной информацией «для проведения артиллерийских обстрелов и других атак».

В частности, NYT писала, что американские разведданные помогли Украине уничтожить 12 российских генералов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескв сообщил, что российским военным известно, что США, Великобритания и НАТО передают Украине не только оружие, но и разведданные. Все это не способствует быстрому завершению спецоперации. Однако она будет доведена до конца.

В свою очередь, источник телекомпании CNN заявил, что американская разведка предоставила Украине данные о местонахождении крейсера «Москва» в день, когда на нем случился пожар. Украинские военные заметили в Черном море корабль и предположили, что это легендарный крейсер «Москва». Они запросили у американской разведки информацию, а в ответ получили подтверждение и координаты судна.