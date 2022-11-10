10 ноября 2022, 07:33
СМИ увидели раскол в НАТО после заявления Зеленского о готовности к переговорам
Cumhuriyet: готовность президента Зеленского к диалогу с Россией показала раскол в НАТО
Готовность украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Россией говорит о трещине в НАТО. Такое заявление сделал журналист Барыш Достер в статье для турецкой газете Cumhuriyet.
«Зеленский заявил, что открыт для переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Это событие дает представление о положении ВСУ и демонстрирует трещину в Атлантическом альянсе», — сказано в материале.
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Достер считает, что Белый дом потерял свое влияние, а страны ЕС продолжают отдаляться друг от друга из-за возникшего кризиса.
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Журналист напомнил о готовности Германии развивать отношения с Китаем и Россией, несмотря на возражения американцев.
«Каждый участник занят спасением собственной шкуры», — резюмировал автор статьи.Зеленский на этой неделе рассказал, при каких условиях Украина пойдет на переговоры с Россией после появления информации о том, что Запад якобы подталкивает киевский режим к диалогу с Кремлем. Украинский президент заявил, что российская сторона должна дать гарантии наказания военных преступников, восстановление территориальной целостности страны, возмещение убытков, уважение к Уставу ООН. Об этом написало РИА «Новости». При этом ранее Зеленский заявлял, что не собирается проводить переговоры с РФ, пока главой государства является Путин.
Владимир Зеленский
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НАТО
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