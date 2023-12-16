Мир 16 декабря 2023, 09:28 СМИ усмотрели насмешку в словах Путина о западной помощи Украине Bloomberg: Путин посмеялся над Украиной из-за сокращения помощи Запада Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии высмеял отдаление Запада от Украины. Так его слова расценило агентство Bloomberg.

«Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается», — отмечается в материале.

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Журналисты констатировали, что западные страны действительно изменили отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после провала контрнаступления, и теперь финансирование США и Евросоюза сократилось.

Во время прямой линии и пресс-конференции (мероприятие прошло в совмещенном формате 14 декабря) Владимир Путин указал на то, что Украина перестала что-либо производить и получает все от Запада, но помощь «заканчивается помаленьку».Президент России добавил, что ВС РФ уничтожают вооружение, которое поставляют Украине западные страны. По данным на 13 декабря, с начала контрнаступления ВСУ удалось ликвидировать 747 танков и около двух тысяч разных боевых машин.