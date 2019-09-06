Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Отмечается, что последнее время бывший президент боролся с болезнью, но победить ее не смог.
«Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», — сказано в сообщении действующего лидера страны Эммерсона Дамбудзо Мнангагвы.
Свои соболезнования выразила и министр образования, спорта и культуры Зимбабве Фадзаи Махере.
«Покойся с миром, Роберт Мугабе. <…> Самые глубокие соболезнования его семье», — написала она в Twitter.
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Роберт Мугабе родился 12 февраля 1924 года в бывшем непризнанном государстве Родезия. Он стал первым президентом Зимбабве и правил в течение 30 лет, но в ноябре 2017 года был отстранен после государственного переворота.
В 1964 году Мугабе попал в тюрьму за критику правительства Родезии. Его лишили свободы на срок более 10 лет без суда.