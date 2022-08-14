СМИ уличили спецслужбы Греции в слежке за тысячами жителей

Спецслужбы Греции проводят слежку за тысячами жителей под предлогом защиты национальной безопасности. Об этом написала газета Documento.

По данным издания, недавно стало известно о попытке прослушивания мобильного телефона евродепутата, лидера оппозиционной партии ПАСОК-КИНАЛ Никоса Андрулакиса. Прослушивались и телефонные разговоры экономического журналиста Танасиса Кукакиса. После разразившегося скандала начальника разведслужбы Греции EYP Панайотиса Контолеона и генсека премьера Григориса Димитриадиса отправили в отставку. Премьер Кириакос Мицотакис заявил, что ничего не знал о слежке и прослушке, — и при этом сообщил, что прослушивание телефона политика была политически неприемлемым, но законным — его разрешил прокурор.

В правительстве Греции слово «прослушивание» заменяется более «аккуратным» выражением «законное подключение к телефону».

Издание возложило «большую ответственность за слежку» за гражданами, журналистами и политиками на прокурора Василики Влаху, которая вместо должной проверки запросов о снятии конфиденциальности с телефонных разговоров одобряет их «без оценки, узаконивая любую практику спецслужб».

«С 2020 года, когда прокурор Василики Влаху была назначена куратором EYP, было подписано около 30 тысяч запросов о слежке за гражданами, не считая запросов 2022 года», — уточнила газета.

Documento напомнила, что греческое правительство приняло законы, запрещающие демократический контроль за спецслужбами.