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    12 января 2021, 14:39

    СМИ уличили Кейт Миддлтон и принца Уильяма в нарушении королевской традиции

    Полина Петрова

    Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон нарушили рождественскую королевскую традицию. На протяжении более чем 30 лет она радовала подданных. В этом году пару так и не увидели на утренней службе в Сэндрингеме, пишет сайт Дни.ру.
    СМИ уличили Кейт Миддлтон и принца Уильяма в нарушении королевской традиции

    Отмечается, что у супругов есть трое детей — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта. Фанаты всегда очень радуются их выходам на публику. При этом журналисты заподозрили, что иногда семья нарушает королевский протокол. Кейт и Уильям не должны брать с собой в путешествия и поездки наследников.

    Такое правило призвано перестраховывать от опасных для жизни ситуаций, которые могут произойти в пути. Принц Уильям следует такой установке в отношении отца, принца Чарльза. Папа и сын никогда не ездят на дальние расстояния вместе, информирует Express.

    Вопреки подозрениям СМИ выяснилось, что будущий король получил разрешение на путешествия с детьми от Елизаветы II еще более шести лет назад. В тот период пара полетела в Австралию со своим старшим сыном, принцем Джорджем, в одном самолете. Этот факт подтвердили в королевской пресс-службе.