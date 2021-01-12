СМИ уличили Кейт Миддлтон и принца Уильяма в нарушении королевской традиции

Отмечается, что у супругов есть трое детей — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта. Фанаты всегда очень радуются их выходам на публику. При этом журналисты заподозрили, что иногда семья нарушает королевский протокол. Кейт и Уильям не должны брать с собой в путешествия и поездки наследников.

Такое правило призвано перестраховывать от опасных для жизни ситуаций, которые могут произойти в пути. Принц Уильям следует такой установке в отношении отца, принца Чарльза. Папа и сын никогда не ездят на дальние расстояния вместе, информирует Express.

Вопреки подозрениям СМИ выяснилось, что будущий король получил разрешение на путешествия с детьми от Елизаветы II еще более шести лет назад. В тот период пара полетела в Австралию со своим старшим сыном, принцем Джорджем, в одном самолете. Этот факт подтвердили в королевской пресс-службе.