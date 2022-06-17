СМИ Украины высмеяли медлительность Шольца

СМИ Украины подняли на смех медлительность канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросах поставки вооружения ВСУ. Шутку опубликовали в Telegram-канале УНИАН.

Власти Украины часто критиковали Германию за недостаточно быстрое решение вопросов с поставками оружия для использования ВСУ в зоне спецоперации. Журналисты УНИАН обыграли этот факт в шутке, предложив Шольцу подождать такси до осени. Также в основе их юмористической публикации лежит приезд канцлера в ФРГ на Украину 16 июня.

«Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А Зеленский говорит: „Должно быть в конце месяца. Или осенью“», — пошутили журналисты УНИАН.

Недовольства темпами поставок вооружения из Германии звучали от ряда украинских политиков и дипломатов. Их озвучивали советник главы офиса президента страны Алексей Арестович и дипломат Андрей Мельник.

Журналисты РИА «Новости» напомнили слова министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт. Ранее она заявляла, что Германия поставит обещанные Украине три РСЗО Mars-2 в июле или августе.