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    30 ноября 2020, 08:28

    СМИ: украинские лоббисты приняли участие в разработке санкций США против «Северного потока — 2»

    Анастасия Калинина

    По данным издания The Wall Street Journal, украинские лоббисты уже на протяжении четырех лет занимаются разработкой американских санкций против строительства «Северного потока — 2». Поддержку им оказывает американский лоббист Дэниел Вадич.
    СМИ: украинские лоббисты приняли участие в разработке санкций США против «Северного потока — 2»

    Как сообщает газета, в украинскую группу входят: сотрудник компании «Нафтогаз» Вадим Гламаздин и сотрудник Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Харченко.

    Кроме того, лоббисты общались по этим вопросам с сенаторами США Тедом Крузом и Джином Шахином. WSJ выяснила, что сейчас украинцы находятся на пути к успеху. Еще в 2018 году они посчитали, что Россия не располагает судами, которые могут использоваться для укладки труб нужного диаметра.

    В результате группа пришла к тому, что наибольший эффект можно получить от санкций, введенных против стран, которые имеют эти суда. Так из проекта вышла швейцарская компания Allseas и строительство приостановилось.

    Несколько дней назад радиостанция NDR сообщила, что строительство трубопровода возобновится в начале декабря, планируется продолжить прокладку.