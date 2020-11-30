Как сообщает газета, в украинскую группу входят: сотрудник компании «Нафтогаз» Вадим Гламаздин и сотрудник Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Харченко.

Кроме того, лоббисты общались по этим вопросам с сенаторами США Тедом Крузом и Джином Шахином. WSJ выяснила, что сейчас украинцы находятся на пути к успеху. Еще в 2018 году они посчитали, что Россия не располагает судами, которые могут использоваться для укладки труб нужного диаметра.

В результате группа пришла к тому, что наибольший эффект можно получить от санкций, введенных против стран, которые имеют эти суда. Так из проекта вышла швейцарская компания Allseas и строительство приостановилось.

Несколько дней назад радиостанция NDR сообщила, что строительство трубопровода возобновится в начале декабря, планируется продолжить прокладку.